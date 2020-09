Non ordinaria ma anzi da fare balzare dalle sedie l’ordinanza sindacale emessa ieri dal Comune di Benevento che ha dichiarato la “non potabilità dell’acqua immessa nella rete idrica lato destro via Napoli Rione Libertà”. Testualmente ordinata la “immediata sospensione dell’utilizzo a fini potabili dell’acqua distribuita dalla Gesesa Spa nella Zona del Rione Libertà lato destro via Napoli percorso in direzione da Ponte Sabato a Via Piccinato” con contestuale ordine a Gesesa “immediato ripristino potabilità e comunicazione con ogni mezzo agli utilizzatori predetta zona”.

