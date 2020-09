Cresce il contagio in città e in provincia: refertati ieri dall’Asl Benevento 75 attualmente positivi nel Sannio, di cui 21 nel solo capoluogo. Complessivamente dieci in più rispetto al monitoraggio del giorno precedente. Considerando il solo capoluogo, tre infetti in più.

