Alla ricerca di un equilibrio parecchio complicato da trovare. E’ orientato verso questo obiettivo il lavoro di Pasquale Foggia che deve cercare in tutti i modi di sfoltire l’organico a disposizione di Inzaghi, al fine di liberare lo spazio per l’eventuale arrivo di altri rinforzi. Non è semplice riuscirci, a maggior ragione in questo mercato soffocato dal Covid, ma il direttore sportivo del Benevento non si arrende e va avanti nella sua missione.

