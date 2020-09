Referendum, la promessa di Luigi Di Maio: “Il Sannio resterà in Parlamento”

Di Maio dice Sì. Il ministro degli Esteri viene a Benevento solo in occasioni davvero importanti. C’era stato per le Comunali, ad esempio, quando i pentastellati ambivano allo scalpo di un politico navigato come Mastella. Poi pochi mesi fa in veste istituzionale, per celebrare l’eccellenza vinicola a Guardia Sanframondi. E ieri, di nuovo per la campagna elettorale, per sostenere il Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

