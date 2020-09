Sul fronte giallorosso, Alessandro Tuia è l’unico ex dell’amichevole in programma sabato tra Lazio e Benevento. Il centrale romano ci tiene particolarmente a esserci, ma un infortunio muscolare ne mette a rischio la presenza. E’ stato lo stesso difensore giallorosso ad ammetterlo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei: “Spero di esserci sabato contro la Lazio nell’amichevole dell’Olimpico – ha dichiarato Tuia -. In settimana ho avuto un piccolo problema muscolare e non so se potrò essere a disposizione di Inzaghi per il match”.

