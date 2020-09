Non c’è tregua per i nuovi contagi da Covid 19 anche nelle aree interne del Sannio. Il Fortore, difatti, è stato subito protagonista del riacuirsi dei casi dopo il periodo estivo con i due residenti a San Giorgio la Molara. Dopo i primi contagi, per la maggior parte da rientri, che si sono verificati un po’ in tutte le latitudini della provincia, anche San Bartolomeo in Galdo torna a lottare contro il virus.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia