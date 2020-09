La Strega continua a tentare di liberarsi il campo intorno a Gervinho che rappresenta l’obiettivo numero uno per rinforzare la prima linea di Inzaghi. Pista complicata, questione intricata perché legata a più passaggi e perché finora di voglia di venirsi incontro Benevento e Parma non è che ne abbiano fatta vedere molta. Il tentativo di ammorbidire le richieste degli emiliani, però, Pasquale Foggia lo farà proprio nei prossimi giorni che, a questo punto, diventeranno decisivi per capire se ci siano o meno margini per portare l’ivoriano nel Sannio.

