Aumento dei positivi al virus Sars-Cov-2 nel beneventano: nella giornata di ieri refertati “48 attualmente positivi” con un’ulteriore progressione dei casi di contagio. Le guarigioni restano tredici e insieme al decesso purtroppo registrato in questa seconda ondata partita ad agosto. “Sono mesi che i miei collaboratori lavorano 14 ore al giorno sempre anche la domenica per tracciare i positivi, i contatti e per contenere focolai. Adesso ogni giorno stiamo registrando nuovi positivi ma la situazione è sotto controllo grazie ad un lavoro strenuo, ma è fondamentale che tutti usino i Dpi quando non è possibile il distanziamento per contenere il contagio per proteggere i soggetti fragili”. E’ la raccomandazione del direttore generale Asl Gennaro Volpe.

