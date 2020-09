Il trasferimento della sede di Arpac alla Spina Verde è ormai in dirittura d’arrivo. Ad annunciarlo il sindaco di Benevento. Mastella ha reso noto quanto il direttore generale dell’Arpac, Sorvino, gli ha comunicato in merito allo stato di avanzamento delle attività in fase di esecuzione circa la Mediateca: i lavori in corso per le fontane-vasche verranno completati, con la relativa riattivazione, entro mercoledì 16 settembre.

