“Inopportuno ed inappropriato”. Con queste parole il gruppo di opposizione a Ceppaloni bolla il concerto di Roberto Vecchioni in programma domani, 11 settembre. Dopo le polemiche su Città spettacolo a Benevento e l’annullamento proprio dello spettacolo di Vecchioni in programma a Montefalcone di Val Fortore, anche nella valle del Sabato piovono critiche sull’amministrazione in relazione all’evento in piazza.

