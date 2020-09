Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha inviato una nota al Ministro dei Trasporti, al Presidente della Regione Campania ed al Gruppo Fs per evidenziare che, secondo notizie di stampa, il Gruppo FS entro i prossimi quattro anni provvederà ad elettrificare numerose tratte ferroviarie, spendendo 1,4 miliardi di Euro in tutta Italia, ma non in Campania.

