Italia Viva, Rosato nel Sannio sostiene il No al referendum: “Il taglio dei parlamentari è uno spot”

Presidente Ettore Rosato, Italia viva è in coalizione con il centrosinistra in Campania, a differenza che in Puglia e Liguria. Che risultato vi aspettate, dopo qualche sondaggio non entusiasmante?

Innanzitutto vincerà il buongoverno di Vincenzo De Luca. In secondo luogo Italia viva debutterà nel Consiglio regionale campano. Ci saremo e saremo numerosi. Invito i committenti di certi sondaggi a conservare le fatture, potranno poi chiedere i rimborsi la mattina del 22 settembre



