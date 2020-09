Cade il ramo di un pino sul viale degli Atlantici, si riapre il dibattito sui rischi

Cedimento di un ramo di un pino sul viale degli Atlantici nella tarda serata di sabato senza nessuna grave conseguenza per fortuna perché in quel momento non vi erano passanti e il grosso ramo non è caduto su cose provocando danni. Un evento che ha indotto il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella a ribadire la necessità di ritenere preminente sulla complessiva vicenda l’interesse all’incolumità delle persone.

