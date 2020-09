Sulla scorta di quanto fatto da Juventus e Torino e di quanto si appresta a fare pure l’Atalanta, anche il Benevento Calcio si è messo a lavoro su un protocollo da inviare alla Regione Campania, che a sua volta dovrà trasmetterlo al Ministero della Salute, per riaprire parzialmente lo stadio ‘Vigorito’ ai tifosi sanniti. Del resto, già nel giorno del sorteggio dei calendari il patron giallorosso lo aveva detto chiaramente: «La speranza è che si potranno presto aprire i cancelli dello stadio Ciro Vigorito al pubblico, altrimenti andremo incontro ad un danno economico per la società e ad una perdita in termini di emozioni per i tifosi sanniti» le parole di Oreste Vigorito. L’appello dei supporter della Strega, che hanno chiesto al club di aprire la campagna abbonamenti, ha prodotto una notevole accelerata su questo fronte. Ieri, però, a stoppare tutto ci ha pensato direttamente il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

