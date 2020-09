Il ds del Parma avvisa il Benevento: “Gervinho andrà via solo se ci saranno proposte importanti per noi e per lui”

Non ci sono sviluppi sul fronte Gervinho. L’attaccante ivoriano del Parma resta ancora un obiettivo del Benevento, nonostante il recente acquisto di Gianluca Caprari, ma al momento all’orizzonte non si vede certamente una chiusura imminente dell’affare. Anzi, c’è il rischio che il club di via Santa Colomba decida di orientarsi su altri profili per completare il proprio reparto offensivo. Ieri, intanto, nella conferenza stampa di presentazione di Fabio Liverani, il direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, ha fatto il punto della situazione proprio su Gervinho.

