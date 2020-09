San Giorgio del Sannio – Cantiere rifiuti, scatta lo sciopero: stop alla raccolta

«A causa di uno stato di agitazione degli operatori della ditta Gpn, incaricata del servizio di raccolta, si invitano i cittadini a non depositare i rifiuti previsti dal calendario nella serata del 3 settembre 2020 perchè non verranno ritirati». Lo ha comunicato ieri il Comune di San Giorgio del Sannio in una nota. Non si tratta di un esito improvviso, ma di una vertenza che – come sanno i lettori de Il Sannio Quotidiano – si trascina da tempo con stipendi non pagati agli operai e moltissime prese di posizione decise anche da parte dei sindacati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia