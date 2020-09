Le politiche energetiche monopolizzano il dibattito politico in piena campagna elettorale per le regionali. Il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato, come riportato ieri da Il Sannio Quotidiano, la proroga per i lavori di realizzazione della centrale a turbogas. Stoppata la scadenza del vincolo preordinato all’esproprio e termine per ultimare i lavori stabilito al 2022. L’autorizzazione fu firmata nel 2010.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia