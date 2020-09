Una novità di considerevole portata nella vicenda Luminosa, la società che da dieci anni tenta di costruire una centrale a turbogas in zona asi a Benevento. Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, firmato dal direttore generale, Gilberto Dialuce, infatti, ora dà via libera alla srl con sede a Napoli per riavviare i lavori e stoppa anche la scadenza del vincolo preordinato all’esproprio: il termine ultimo per la decadenza del vincolo espropriativo cadrà solo nel 2024.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia