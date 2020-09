Ricomporre la coppia d’attacco che ha fatto sognare il Pescara di Oddo potrebbe essere più complicato del previsto per il Benevento. Il primo tassello è stato messo: Gianluca Lapadula può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso. Arrivato in città nel tardo pomeriggio di lunedì, ieri mattina l’attaccante italo-peruviano si è sottoposto alle visite mediche e poi, accompagnato dal suo agente Libertazzi, si è presentato nella sede di via Santa Colomba per firmare il contratto che lo vincolerà alla società sannita per le prossime tre stagioni.

