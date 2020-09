Prosegue l’azione di potenziamento dei livelli di organico medico sanitario presso l’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, in virtù del programma assunzioni autorizzato lo scorso autunno con il raggiungimento del risanamento della sanità regionale e dunque lo sblocco del turn over. Da ultimo approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente Medico di Otorinolaringoiatria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia