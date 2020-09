Il Sindaco di Reino e la figlia sono risultati positivi al Covid-19: è stato lo stesso primo cittadino Calzone a darne la conferma. Nella giornata di ieri era stato dato l’annuncio dalle pagine social dell’amministrazione comunale di un caso di positività in paese, confermato anche dalla Asl di Benevento. L’amministrazione informava che il paziente si trovava in buone condizioni ed in isolamento domiciliare e che precauzionalmente erano stati posti in isolamento domiciliare anche i familiari conviventi e i contatti stretti del positivo. Poco dopo, è stato il primo cittadino stesso a dare la conferma che la positività riguardasse lui stesso.

