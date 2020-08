L’anno 2020 potrebbe essere decisivo per alcune opere religiose legate alla collettività locale, come pure a tutti i fedeli e devoti di Padre Pio. A breve inizieranno i lavori per la costruzione di una via crucis a Piana Romana, come pure dopo diversi anni di “stasi” riprenderanno i lavori della ieratica struttura in cemento destinata ad oratorio, alle spalle della chiesa parrocchiale.

