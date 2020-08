Export, positivo il primo trimestre 2020 per le aziende sannite nonostante i primi contraccolpi dell’emergenza

Tra soddisfazione e disappunto il bollettino Istat sull’export nei territori italiani, con i dati asseverati per il primo trimestre di quest’anno, quello non toccato, se non marginalmente, dai contraccolpi della crisi sanitaria da nuovo Coronavirus, cominciata ad affacciarsi sulla scena internazionale a fine febbraio e a deflagrare progressivamente nel corso dello stesso mese di marzo, in Italia, ma non ancora nei Paesi principali di destinazione del nostro export tra nord America e nord Europa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia