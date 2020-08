Quella che si apre oggi è una settimana caldissima per il Benevento. Si inizia, infatti, a entrare nel vivo della marcia di avvicinamento al debutto in campionato. La prima data da segnare in rosso è quella di mercoledì 2 settembre, giorno in cui la Strega conoscerà nei dettagli il suo cammino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia