Nessuna variazione rispetto a quanto già programmato. Il campionato di Serie A 2020/21 partirà regolarmente nel week-end del 19 e 20 settembre. Questo nonostante diversi club, tra cui Inter e Atalanta, abbiano avanzato la richiesta di far slittare di una settimana lo start del torneo. La decisione spetterà al Consiglio di Lega che però in ogni caso non prenderà in esame l’ipotesi di un rinvio completo: al limite, a slittare potrebbero essere solo le partite delle due formazioni nerazzurre che hanno chiuso la propria stagione più tardi rispetto a tutti gli altri.

