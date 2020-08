Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ieri mattina ha approvato, con un proprio provvedimento, il progetto definitivo, proposto dal Settore Tecnico, per i lavori relativi alla messa in sicurezza di un movimento franoso attivo sulla strada provinciale 60 in località Roselli, Sant’Andrea e Sant’Ignazio in territorio di San Giorgio la Molara.

