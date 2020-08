Il Benevento aspetta Jack Bonaventura. Nel caso in cui il centrocampista di San Severino Marche dovesse accettare la proposta della Strega – biennale con opzione da due milioni di euro a stagione – non avrebbe la possibilità di salire immediatamente in Austria. Bonaventura, infatti, domani dovrà presentarsi a Coverciano, per rispondere alla convocazione della Nazionale italiana, in vista delle due partite di Nations League contro Bosnia e Olanda.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia