Cautano – Fondi per l’ammodernamento del ‘Gisoldi’: campo in erba sintetica e nuovo impianto di illuminazione

Con atto di delibera comunale il governo guidato dal primo cittadino Alessandro Gisoldi ha provveduto ad affidare l’incarico per la redazione del progetto riguardante l’ammodernamento dell’impianto sportivo comunale “Gianluca Gisoldi”, di proprietà comunale, all’ingegnere Michelangelo Vetrone responsabile dell’Area Pianificazione Territorio, Manutenzione e Ambiente. Si è deciso, infine, di nominare responsabile unico del procedimento l’architetto Carmine Maio, Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici di questo Ente. L’obiettivo dell’esecutivo cautanese per far fronte alla spesa per la realizzazione dell’opera, è quello di accedere ai fondi previsti dal bando ministeriale “Sport e Periferie” anno 2020 e, quindi, procedere alla candidatura al bando.

