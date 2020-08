Non vede l’ora di cominciare Kamil Glik, il primo acquisto del nuovo Benevento versione Serie A. Il difensore polacco fa fatica a nascondere tutto l’entusiasmo per l’inizio dell’avventura in giallorosso e per il ritorno in Italia, a distanza di quattro anno dall’addio al Torino: «La Serie A mi mancava – ha dichiarato il centrale del Benevento nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport – Al Monaco sono stato veramente bene, ma l’Italia mi è sempre mancata e così, non appena si è presentata l’occasione per tornare, non ci ho pensato su due volte e ho accettato. Sono molto felice».

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia