Nel secondo giorno di lavoro, il secondo regalo di mercato per Pippo Inzaghi. Da ieri è entrato a far parte della truppa giallorossa anche Artur Ionita, il cui acquisto ha portato a 31 il numero di giocatori ufficialmente presenti nel ritiro di Seefeld. Tutto secondo programmi, dunque, anche se la notizia dei casi di positività al Covid-19 di alcuni giocatori del Cagliari, aveva fatto temere un possibile rinvio dell’arrivo in Austria del centrocampista moldavo che, nella giornata di martedì, è stato sottoposto a tampone insieme a quelli che ormai sono i suoi ex compagni di squadra, tre dei quali sono risultati positivi. Nulla di tutto questo: Ionita si è regolarmente presentato nel tardo pomeriggio presso l’Hotel Hocheder e già oggi sosterrà il primo allenamento agli ordini di Inzaghi.

