Scontro tra automobili per un tratto della via Appia compreso nel territorio comunale di Calvi ieri mattina, con tre persone che sono rimaste ferite. Scontro tra una Fiat Panda e una Opel Tigra. A seguito dell’incidente in condizioni più serie un ventenne residente a San Giorgio del Sannio, (C.D.C. le iniziali) a bordo di una Fiat Panda, traumi ma lievi per le altre due persone coinvolte: due donne una di quarantacinque anni e l’altra di cinquantasei anni.

