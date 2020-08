Sono in totale 435 le domande di regolarizzazione accolte dal Ministero dell’Interno per migranti impegnati nel lavoro domestico e nel lavoro in agricoltura: delle istanze 366 hanno riguardato il lavoro domestico e di cura della persona e 69 invece quello in agricoltura.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia