“Ho appreso che Nicola Pacelli ha deciso di scendere in campo per creare un’alternativa giovane e fresca alla Guardia del futuro. Esprimo pubblicamente il mio vivo compiacimento, ma vorrei fargli notare che qualche cattivo ‘consigliere’ sta cercando di farlo ‘giocare’ nella squadra di coloro che hanno sempre usato la politica per rigenerare i propri interessi a scapito di quelli generali della collettività e che, in buona sostanza, hanno fatto del nostro Paese: il luogo delle occasioni sprecate e delle attese messianiche”. Così l’ex sindaco Amedeo Ceniccola, leader del progetto civico Rinascita Guardiese.

