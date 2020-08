Se Ionita arriverà oggi in Austria, Pasquale Foggia potrebbe restare qualche altro giorno in Italia. Nella frenetica giornata di ieri, il direttore sportivo giallorosso ha incontrato pure il Pescara per il promettente Gabriele Zappa. Per il terzino destro, gli adriatici chiedono almeno sei milioni di euro, ma il Benevento punta ad abbassare la richiesta inserendo il cartellino di Pietro Iemmello come parziale contropartita tecnica.

