Il ritiro vero e proprio dei giallorossi inizierà nella giornata odierna. Se quella di ieri è stata dedicata esclusivamente al viaggio e alla sistemazione nella struttura, oggi gli uomini di Inzaghi inaugureranno a tutti gli effetti la stagione con una doppia razione di allenamenti: Maggio e compagni scenderanno in campo sia al mattino che al pomeriggio, così come accadrà praticamente per tutti i giorni di permanenza nel ritiro austriaco, vale a dire fino al 30 agosto, quando è previsto il rientro in città.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia