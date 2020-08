Quattro giorni, compreso oggi, per la consegna delle liste. Un lasso di tempo troppo breve per immaginare sconvolgimenti, con la sfida a Calvi ormai incardinata sulle tre liste. Nelle ultime settimane l’unico attore intenzionato a cambiare le carte in tavola è stato l’ex sindaco Gianni Molinaro che, dopo la trattativa fallita con la maggioranza uscente, ha ventilato la possibilità di mettere insieme una squadra. Ma per il momento lo scontro tra Armando Rocco, Tonino Frusciante e Mario Mirra.

