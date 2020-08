Farmacie chiuse per ferie, il caso nel Fortore

Farmacie chiuse per ferie nel Fortore e cittadini in difficoltà. Una situazione senza dubbio particolare quella vissuta da un turista pochi giorni fa. L’uomo si trovava nel comune di Baselice quando ha avuto bisogno di recarsi presso la farmacia. Trovando quella del Comune chiusa, ha deciso di recarsi in quelle dei paesi limitrofi. Niente da fare per lo sfortunato avventore alla ricerca della farmacia di turno: tutte chiuse.

