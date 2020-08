In genere, la settimana che porta al ritiro precampionato è quella più frenetica per quanto riguarda il mercato. E’ accaduto spesso anche in casa Benevento, ma stavolta non è così. Serviranno necessariamente tempo e pazienza per riuscire a regalare qualche altro rinforzo a Pippo Inzaghi. E questo, nonostante il club di via Santa Colomba abbia individuato da mesi i propri obiettivi che evidentemente non sono così semplici da raggiungere.

