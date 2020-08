Di appendere le scarpette al chiodo non ha alcuna intenzione. Nonostante la ‘mazzata’ della mancata idoneità sportiva – cosa che ha fatto saltare il suo passaggio al Benevento – Loic Remy non si è certamente perso d’animo e, insieme al suo entourage, si è messo alla ricerca di una squadra che potesse consentirgli di giocare a buoni livelli ancora per qualche stagione. Nel momento in cui il club sannita si è visto costretto a dover rinunciare all’acquisto dell’attaccante francese, le telefonate e i contatti per i suoi agenti si sono moltiplicati.

