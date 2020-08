Tutti i territori italiani negli ultimi anni sono stati colpiti dagli effetti del riscaldamento climatico globale, senza alcuna esclusione, Sannio compreso. In una recente indagine realizzata dall’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa/EDJNet diffusa da “stopglobalwarming.eu” condotta anche su 110 province nostrane, sono emersi dati molto preoccupanti anche per territori poco densi sul piano demografico. Il territorio più colpito è quello della provincia di Brindisi (+3.1 gradi rispetto al 1960), seguono Roma (+3°) e Sondrio (+2.9°), Milano (+2.8°). Fra le regioni bandiera nera per Lombardia, Lazio e Trentino. La provincia di Benevento è risultata 39° in Italia per aumento termico medio nel corso degli ultimi sessanta anni.

