Studenti del ‘Fermi’ di Montesarchio lanciano una raccolta fondi per Beirut

Un gruppo di giovani caudini a sostegno della causa libanese. In modo concreto, fattivo. Sono i giovani della classe IV, sezione a, del Liceo Scientifico ‘Fermi’ di Montesarchio. Il clima vacanziero, le lunghe serate, le ore piccole non hanno distratto i ragazzi – guidati dai promotori Giulia Mainolfi e Paolo Luca Leparulo – dall’ennesimo disastro edizione 2020. Non restando gli stessi insensibili rispetto alla tragedia consumatasi a Beirut, città portuale del Libano investita – come da cronache note ormai a tutti – da una doppia, violentissima esplosione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia