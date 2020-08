Posizioni sempre più lontane tra ‘Città nuova’ e Frogiero. Il gruppo di ‘Insieme si cambia’, infatti, nel “perseguire le idee di pieno rinnovamento e cambiamento”, chiede che in una possibile lista di sintesi non figurino, quali candidati consiglieri, gli ex sindaci Giovannina Piccoli ed Alfonso Ciervo. Con quest’ultimi che, invece, intenderebbero “correre” personalmente nella nascente compagine. Parti lontane, come detto, tant’è che la lista capitanata da Salvatore Riccio ha rotto gli indugi e posto in essere una prima presa di posizione ufficiale nei confronti di ‘Insieme si cambia’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia