Deflagrato un nuovo caso polemico subito dopo l’annuncio dell’inaugurazione della nuova sede della comunità per disabili adulti ‘E’ più bello insieme’ proprio oggi alle 19 nella struttura che fino a pochi mesi fa ospitava la scuola dell’infanzia privata delle Suore del Preziosissimo Sangue, la Scuola San Pio X: indispettiti i nuclei familiari in lotta, insieme alle educatrici, per assicurare la riapertura del plesso educativo che ha chiuso i battenti per “difficoltà economiche” divenute “insostenibili” con la crisi sanitaria e sociale legata alla pandemia da nuovo Coronavirus.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia