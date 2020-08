C’è traffico in uscita e non potrebbe essere diversamente perché, al momento, la rosa del Benevento è ipertrofica e va necessariamente sfoltita, per lasciare spazio ai rinforzi di cui Inzaghi ha bisogno. Diversi i giallorossi che rischiano di lasciare il Sannio. Non solo Bright Gyamfi, il cui contratto è in scadenza alla fine di questo mese: tra i giocatori messi in lista di sbarco, ci sono anche quelli vincolati al club di via Santa Colomba per un’altra stagione. Il primo della lista è Lorenzo Del Pinto che non ha praticamente mai trovato spazio con Inzaghi, nemmeno quando il Benevento non aveva più nulla da chiedere al campionato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia