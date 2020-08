“In presenza di una concessione più lunga siamo pronti a metterci in gioco con l’obiettivo di assicurare a San Giorgio del Sannio un nuovo impianto sportivo”. E’ la proposta avanzata all’amministrazione Pepe da Gianluca Boniello, presidente dell’Asd ‘San Giorgio del Sannio 1995’. La società calcistica ha attualmente in gestione il campo comunale di via Baldassarre, dove ha intenzione di ripartire al più presto dopo lo stop imposto dalla fase emergenziale. Proprio in questi giorni sono in corso dei lavori al terreno di gioco, ma lo sguardo dell’associazione è proiettato al futuro, oltre la scadenza dell’attuale concessione.

