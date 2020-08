Un investimento strategico quello preventivato con delibera di Giunta comunale per contrada Roseto con una nuova rete idrica nella zona per un costo complessivo di 182mila euro (146mila di costi tecnici; 36mila per oneri tecnici). Il progetto per divenire operativo necessiterà della sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Comune di Benevento e Gesesa per la sua concreta realizzazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia