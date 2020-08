Il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro nell’ambito della misura 7.6.1 – Riqualificazione del Patrimonio Architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Carmine Agostinelli: “La Regione Campania ha finanziato il nostro progetto esecutivo per il rifacimento di Piazza Umberto I, Via Montauro, Via S. Francesco, realizzazione dei parcheggi a Piazza Garibaldi e facciata del Calvario. Mercoledì 5 agosto sarò in Regione per sottoscrivere l’atto di concessione. Subito dopo, gli uffici lavoreranno alla procedura di gara. Entro l’estate prossima anche questi lavori saranno finalmente realizzati”.

