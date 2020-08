Altri due record, quanto basta per far entrare di diritto il Benevento nella lista delle squadre più forti della storia della Serie B. E’ così che la Strega ha deciso di salutare il torneo cadetto: con una vittoria, la ventiseiesima in campionato, a eguagliare il record dell’Ascoli versione 1977/78. Ma il successo raccolto ieri sera al ‘Del Duca’ ha soprattutto permesso ai giallorossi di Inzaghi di eguagliare il primato di punti in Serie B da quando si assegnano i tre punti a partita, 86 come il Palermo nella stagione 2013/14. Una chiusura in grande stile per la truppa sannita che, pur non avendo più esigenze di classifica da dover soddisfare e dovendo fare i conti con un elenco di assenze particolarmente corposo, è riuscita comunque a offrire una prova all’altezza, trovando il modo di continuare a sorprendere, di tritare cifre e avversari come fatto praticamente per tutta la stagione.

