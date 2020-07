Mercato, Serie Ae nuovi progetti per la Strega. A scrivere le prime pagine giallorosse verso il futuro è il direttore sportivo Pasquale Foggia che, alla vigilia di Ascoli-Benevento, rilancia indizi e possibilità in vista della Serie A: “In uscita abbiamo le idee chiare: molto dipenderà dalle richieste che avranno i nostri ma sappiamo di dover rientrare in una lista di over e faremo tutte le valutazioni. Maggio e Gori? Non dovrebbero esserci problemi nel continuare insieme”.

