Quarantotto ore thriller a Palazzo Mosti. L’amministrazione Mastella porta in Consiglio il Bilancio di previsione. L’adempimento viene portato ai voti dell’Aula in ampio anticipo sulla scadenza dei termini, in ragione della volontà politica mastelliana di chiudere la partita prima che entri nel vivo la campagna elettorale per le regionali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia